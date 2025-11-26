Las XL Jornadas de Estudios Históricos Locales abordarán la figura de Antoni Maura. - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las XL Jornadas de Estudios Históricos Locales se celebrarán entre el jueves y el sábado en la sede del Archivo del Reino de Mallorca bajo el título 'Antoni Maura i el seu temps (1853-1925)'.

Estas jornadas, que están organizadas por el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y coordinadas por el catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Antoni Marimon, forman parte de las actividades organizadas en conmemoración del centenario de la muerte del político mallorquín.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el director del IEB, Llorenç Perelló, serán los encargados de inaugurar el ciclo.

Después tendrá lugar la conferencia inaugural, a cargo de la profesora de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona, Teresa Abelló, titulada 'El Maura conservador i la crisi de la Setmana Tràgica'.

El viernes se celebrarán las conferencias 'El Maura liberal i la crisi colonial espanyola', de Marimon; 'L'economia a les Illes Balears en temps d'Antoni Maura', de la profesora de la UIB Antònia Morey; y 'Progressar conservant. El procés de modernització a Mallorca (1854-1925)', del también profesor de la UIB Pere Salas.

Durante el transcurso del segundo día completo de jornadas también se podrá disfrutar de comunicaciones de Alfonso Pérez Maura de la Peña, Sebastià Serra Busquets, Rafel Morro Aguilar, Josep Maria Quintana Petrus, Llorenç Carrió Crespí, Cristòfol Mateu, Arnau Company Mates y Rosa Rodríguez Branchat.

Finalmente, el sábado tendrá lugar la conferencia 'Art i cultura a Mallorca com a motor dels projectes modernitzadors entre 1874 i 1925', de la profesora de la UIB Francisca Lladó Pol, y la conferencia de clausura, titulada 'Antoni Maura i el Partit Maurista: dreta i cultura de masses', a cargo del también profesor de la UIB Pere Fullana.

"La celebración de estas jornadas, un año más, es una muestra más del compromiso de este Govern de promover la difusión y el conocimiento de la historia de nuestro territorio", ha destacado Bauzà.