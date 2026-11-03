El XXIX Festival de Música Antiga de Palma arranca este jueves y acogerá cinco conciertos hasta final de mes

Organizadores del XXIX Festival de Música Antiga de Palma presentan el certamen en la iglesia castrense de Santa Margarita. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXIX Festival de Música Antiga de Palma arrancará este jueves con un espectáculo de los componentes de Pérgamo Ensemble y acogerá un total de cinco conciertos hasta el día 28 de noviembre.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado en un comunicado que todos los conciertos serán los jueves, excepto de último, ya que la clausura tendrá lugar el último sábado del mes en la catedral de Mallorca.

El festival arrancará este jueves, a las 20.00 horas, en la iglesia castrense de Santa Margarita, con el concierto 'The Art of Playing', a cargo de Guillermo Turina (violonchelo barroco), Alberto Jara (contrabajo barroco) y Eva del Campo (clavicémbalo), todos ellos de Pérgamo Ensemble.

El siguiente jueves, 12 de noviembre, a las 20.30 horas, el festival se trasladará a la iglesia de Nostra Senyora de la Mercè, con el concierto 'Ad Lucem. Un diálogo sonoro entre tradición y novedad', de la mano de Hugo Bolívar (contratenor) y Belisiana Ruis (viola de mano y tiorba).

La propuesta plantea un recorrido a través del proceso de transformación de la música en Europa entre finales del siglo XVI y principios del XVII, período que marca el umbral entre el renacimiento y el barroco.

El programa incluye piezas de Tomás Luis de Victoria, una figura de la época renacentistas que destacó en la música sacra, y representantes de las primeras manifestaciones del barroco en Italia, como Monteverdi o Schutz.

El próximo jueves, 19 de noviembre, también a las 20.30 horas, la formación mallorquina Ensemble Tramuntana interpretará el concierto 'Sons de l'univers: del caos a la passió', una propuesta que se mueve entre Bach, el talento joven, el barroco y el dramatismo clásico.

Este concierto incluye piezas de Jean Féry-Rebel, concretamente 'Le Chaos' (fragmento de su obra 'Les Élèments') y 'Les Caractères de la Danse'; Bach, de quien se interpretará un fragmento de la 'Suite para Orquesta número 3', y Luigi Boccherini, con la 'Sinfonía número 6', popularmente conocida con el nombre de 'La casa del Diavolo'.

Bajo la dirección de Barry Sargent, Ensemble Tramuntana es una orquesta de cámara, fundada en 2014, que utiliza instrumentos históricos de gran formato y especializada en compositores franceses, alemanes e italianos.

Por su parte, el concierto del jueves 26 de noviembre, a las 20.00 horas, en la iglesia de Sant Felip Nerí, ha sido organizado en colaboración con el Instituto Nacional Fryderik Chopin y permitirá escuchar el talento del joven intérprete polaco Maciej Skzeczkowski.

Skzeczkowski está especializado en el dominio del clavicémbalo. Nació en 2001 y su trayectoria cuenta con numerosos galardones, tanto en Polonia como en otros países.

La distinción más reciente le fue otorgada en 2023, cuando logró el primer premio del Concurso de Música Antigua celebrado en la ciudad belga de Brujas.

Durante su actuación, interpretará piezas de Domenico Scarletti, compositor napolitano que residió gran parte de su vida en España, donde murió en 1757, y Antonio Soler Ramos, representante del barroco tardío, nacido en la localidad de Olot (Girona), en 1729.

La clausura del festival tendrá lugar el sábado 28 de noviembre, a las 20.00 horas, en la catedral de Mallorca, con la actuación de los componentes de la Capella de La Seu y Joch de Ministrils del Consell de Mallorca.

El concierto, que adoptará un formato innovador, se desarrollará en tres partes. Se titula 'Actes extraordinaris' y permitirá disfrutar de dos formaciones que han marcado la evolución del arte musical en Mallorca.

Su repertorio está integrado por más de 400 partituras de música religiosa, que abarcan desde piezas representativas del canto gregoriano hasta propuestas contemporáneas.

Actualmente, la Capella acoge a 20 cantores con una sólida experiencia coral y solística, que realizan sus interpretaciones tanto a 'capela' como con el acompañamiento de órgano, piano y orquesta.

Por su parte, Joch de Ministrils es una histórica formación musical, heredera de una tradición europea secular puesta al servicio de las instituciones con el objetivo de hacer más solemnes los actos civiles, militares y religiosos.