Ya se conoce el calendario de festivos en Baleares de 2027

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el calendario de fiestas laborales para el año 2027 en el ámbito de Baleares, que incluye 12 días festivos conforme a la normativa estatal y autonómica vigente.

La propuesta, según ha explicado en rueda de prensa actuando como portavoz la vicepresidenta primera y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha sido consensuada previamente con los agentes sociales en el marco de la Mesa Social Tripartita, que en la reunión celebrada el 5 de marzo de 2026 dieron su conformidad al calendario.

Entre los días festivos figuran tanto las fiestas de ámbito estatal de carácter obligatorio como las tradicionales propias de la comunidad autónoma, como el Día de Baleares (1 de marzo), el Jueves Santo (25 de marzo) y el Lunes de Pascua (29 de marzo).

El calendario de fiestas laborales para el año 2027 en Baleares es el siguiente:

- 1 de enero (Año Nuevo)

- 6 de enero (Epifanía del Señor)

- 1 de marzo (Día de Baleares)

- 25 de marzo (Jueves Santo)

- 26 de marzo (Viernes Santo)

- 29 de marzo (Lunes de Pascua)

- 1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

- 12 de octubre (Fiesta Nacional)

- 1 de noviembre (Todos los Santos)

- 6 de diciembre (Día de la Constitución)

- 8 de diciembre (Inmaculada Concepción)

- 25 de diciembre (Navidad)

El Acuerdo se comunicará al Ministerio de Trabajo y Economía Social y se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).