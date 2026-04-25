Ya se pueden presentar alegaciones al proyecto de la nueva línea de metro a Son Espases: consulta plazos y detalles

Trazado de la futura línea de metro a Son Espases. - CAIB

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abierto el periodo de exposición pública del proyecto de nueva línea de metro que conectará el centro de Palma con el Hospital Universitario Son Espases.

El Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este sábado recoge la publicación de la resolución por la que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el estudio informativo para la ampliación de la red de metro con esta nueva infraestructura.

Ahora las administraciones, entidades y ciudadanos dispondrán de un plazo de 45 días para presentar las alegaciones que consideren pertinentes al estudio informativo y al documento ambiental estratégico.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, en un comunicado, ha recordado que esta ampliación de la red de metro conectará el centro de Palma con Son Espases en diez minutos y llegará hasta la zona del Secar de la Real y Son Serra Perera.

Se estima que esta línea tenga una demanda de tres millones de pasajeros anuales, lo que permitirá reforzar la conectividad con diversos barrios, polígonos, zonas industriales y deportivas y equipamientos sanitarios y educativos.

La línea tendrá unos seis kilómetros de recorrido, de los cuales cuatro serán de nueva construcción, íntegramente soterrada. El tramo inicial será por tres estaciones ya existentes.

El trazado partirá de la estación intermodal de Palma y continuará por las estaciones actuales de Jacint Verdaguer y Son Costa. A partir de este punto, la línea incluirá cuatro estaciones nuevas: Son Hugo/Son Pardo, Son Rossinyol/Son Pacs, Son Espases y Secar de la Real/Son Serra Parera.

Este recorrido, ha subrayado la Conselleria, se enmarca en "una visión estratégica de futuro" y permitirá facilitar posibles ampliaciones de la red ferroviaria urbana hacia la zona de Ponent.

El proyecto tiene un presupuesto estimado de 230 millones de euros, que puede alcanzar los 300 millones si se incluye la compra de cinco nuevas unidades de tren. La idea es que las obras se inicien en 2029 y finalicen en 2033.