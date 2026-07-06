El yacimiento de Pollentia incorpora una nueva pasarela que mejora la accesibilidad para personas con movilidad reducida

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento arqueológico de Pollentia, en Alcúdia, ha incorporado una nueva pasarela que facilita el acceso de personas con movilidad reducida y mejora la accesibilidad del recorrido de visita.

Según ha informado este lunes el Consell de Mallorca en un comunicado, la actuación ha supuesto una inversión de 164.000 euros, financiada conjuntamente con el Ayuntamiento de Alcúdia, y ha consistido en la construcción de una rampa de acceso y en la adecuación del itinerario para eliminar barreras arquitectónicas.

Las obras mejoran tanto la accesibilidad de la zona de recepción como del recorrido del yacimiento, con el objetivo de facilitar la visita a personas con movilidad reducida.

Con motivo de la finalización de la actuación, el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, han visitado este lunes el yacimiento junto a otros representantes institucionales.

Durante la visita, Ginard ha destacado la colaboración entre el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento para ejecutar el proyecto, mientras que Linares ha señalado que la actuación mejora la accesibilidad del municipio y la experiencia de quienes visitan el yacimiento.