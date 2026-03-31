Los 27 darán mañana luz verde política a la firma y aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete darán este miércoles, salvo cambio de última hora, su visto bueno político a la firma y aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la Verja de Gribaltar; aunque la rúbrica no podrá llevarse a cabo hasta que acuerden más adelante la adopción formal de los textos, que implica un proceso más largo tanto del lado europeo como británico, y por tanto no se espera hasta el verano.

De este modo, los embajadores de los 27 ante la Unión Europea tienen previsto abordar este punto en su reunión del miércoles, según han confirmado a Europa Press distintas fuente europeas, ante la urgencia por acelerar el proceso de cara a la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de control de la frontera exterior de la Unión Europea el próximo 10 de abril, que obligará a un control reforzado en los pasos fronterizos con terceros países.

Con ello, las capitales buscan enviar una señal política que relaje la transición hasta que se formalice el nuevo estatus de Gibraltar, después de que no se lograra el objetivo inicial de que la firma y la aplicación provisional del nuevo Tratado se lograra en abril.

Los trámites para su ratificación requieren más tiempo del previsto, por lo que ahora se calcula que podría darse el primer paso en verano, con la aplicación provisional, mientras culmina la ratificación completa por parte del Consejo y del Parlamento Europeo, pero también por parte de Reino Unido, a cuyo parlamento no se ha presentado aún el texto definitivo.

El Sistema Europeo de Entrada y Salida de la Unión (EES, por sus siglas en inglés) empezó a aplicarse gradualmente en los países de la Unión el pasado otoño, pero su entrada en vigor plena está prevista para dentro de diez días, cuando deberá estar operativo en todas las entradas a la Unión Europea el nuevo registro digital que sustituirá al sellado manual de pasaportes en las fronteras del espacio Schengen.

Fuentes del Ministerio de Interior consultadas por Europa Press afirman que las instalaciones y equipamiento técnico necesario para el control en el paso de Gibraltar a suelo comunitario están "operativos y disponibles", aunque no aclaran el calendario de aplicación.

ESPAÑA EN CONSULTA CON LA COMISIÓN

En todo caso, y al margen de la preparación técnica, lo cierto es que la falta de aplicación del Tratado que enmarca la relación de Gibraltar con respecto a la Unión Europea cuando entre en vigor el sistema EES supone, en la práctica, que este territorio siga siendo considerado a efectos de control fronterizo como país tercero y que los viajeros que quisieran cruzar desde o hacia el Peñón desde suelo español debieran someterse al registro en el nuevo sistema europeo.

Para evitar este vacío, el Gobierno español ha presentado una propuesta a la Comisión Europea para flexibilizar la aplicación del sistema EES en ese punto, aunque no han trascendido detalles de la misma ni si Bruselas --que rechaza de manera general revisar el calendario para el sistema fronterizo-- ve factible la iniciativa española.

"La Comisión ha recibido la carta del Gobierno español relativa al Acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar y el EES y responderá a la misma en su debido tiempo", se ha limitado a responder un portavoz del Ejecutivo comunitario a preguntas de Europa Press.

La mayoría de los países de la UE ya registran "más del 75% de los cruces fronterizos", pero algunos de ellos siguen experimentando "dificultades técnicas" a pesar de que el calendario fue acordado y validado por los 27, recuerda el portavoz, que añade que la Comisión mantiene "contacto estrecho" con ellos para asegurar que el sistema funciona correctamente.