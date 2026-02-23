Los 27 sancionan a ocho personas de Rusia por violación de Derechos Humanos y represión de la oposición

Archivo - Personas participan en una contramanifestación contra otra protesta organizada por simpatizantes de Rusia en la Plaza de la Ópera de Hannover (Rusia) - Swen Pförtner/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este lunes sancionar a ocho personas consideradas responsables de violaciones de Derechos Humanos, de represión de la sociedad civil y de la oposición, así como de socavamiento del Estado de derecho y de la democracia, congelándole sus activos en la UE y prohibiéndoles la entrada al territorio comunitario.

El Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), que se reúne este lunes en Bruselas, ha incluido en su lista de sanciones por violaciones a los Derechos Humanos dos jueces, un fiscal y un investigador judicial, todos ellos implicados en juicios con motivación política, responsables de condenar a los activistas rusos Dmitry Skurikhin y Oleg Belousov por cargos de motivación política.

Los ministros de Exteriores de la UE también han sancionado a los directores de los centros penitenciarios y de detención preventiva donde los presos políticos Aleksei Gorinov, Pavel Kushnir, Mikhail Kriger, así como la periodista Maria Ponomarenko, fueron recluidos en régimen de aislamiento y en condiciones inhumanas y degradantes tras haber denunciado la invasión rusa de Ucrania.

Estas ocho personas están desde este mismo lunes sujetas a una congelación de activos, mientras que los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido ponerles fondos a su disposición . También están sujetas a una prohibición de viajar , lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE, según han explicado los Veintisiete en un comunicado.

"La UE sigue firme en su condena de las violaciones de los Derechos Humanos y la represión en Rusia, y está profundamente preocupada por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", se lee en el texto.

Estas sanciones se han aprobado en un momento en el que Hungría está bloqueando la aprobación del vigésimo paquete de sanciones contra Rusia esgrimiendo que Ucrania está bloqueando el paso de crudo ruso a su país por razones políticas y que por tanto no adoptarán ninguna medida favorable a Kiev.