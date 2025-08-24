Unos 30 militares norcoreanos cruzan la frontera con Corea del Sur, que responde con disparos de advertencia

Archivo - Tanque del ejército surcoreano durante un ejercicio militar en la frontera (archivo) - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Comando de Naciones Unidas (UNC) --liderado por Estados Unidos-- ha informado este domingo de que cerca de 30 militares norcoreanos han traspasado recientemente la Línea de Demarcación Militar (MDL), provocando que el Ejército surcoreano responda con disparos de advertencia, todo ello mientras Pyongyang realizaba labores de construcción y mantenimiento en la frontera.

La incursión se produjo en una zona en la que se estaban llevando a cabo trabajos de refuerzo, de acuerdo con declaraciones del portavoz de la Comisión de Armisticio Militar del UNC (UNCMAC) recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

En este contexto, pese a las repetidas señales de advertencia emitidas por las fuerzas de Corea del Sur, los soldados norcoreanos no reaccionaron en modo alguno, lo que propició que los efectivos surcoreanos desplegados en el entorno abrieran fuego de advertencia en una zona delimitada para tratar de forzar el regreso de los soldados norcoreanos a su territorio.

El portavoz del comando ha ofrecido estos detalles en respuesta a una consulta realizada por la Agencia de Noticias Yonhap, un día después de que Corea del Norte acusara a las tropas de Seúl de efectuar más de diez disparos mientras sus efectivos trabajaban en un proyecto en la frontera la semana anterior.

La investigación del incidente ya fue iniciada por miembros de la UNCMAC, y, según el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, la violación de la frontera tuvo lugar el martes pasado.

Cabe señalar que el UNC ha confirmado haber recibido una notificación previa por parte del Ejército norcoreano acerca de las mencionadas actividades de construcción, previstas dentro de ciertas zonas de la Zona Desmilitarizada (DMZ) que separa a las dos Coreas. Sin embargo, el cruce de la MDL excede los límites de dichas actividades.

"La UNC reconoce el valor de las notificaciones previas y del diálogo abierto como herramientas esenciales para evitar malentendidos e incidentes no intencionados", ha manifestado el portavoz, que además ha recalcado la disposición del comando para dialogar con el Ejército de Corea del Norte sobre este y otros temas relacionados con los acuerdos existentes.

Desde abril del año pasado, se ha observado a soldados norcoreanos instalando barreras físicas, como vallas de alambre de espino, en las inmediaciones de la línea divisoria, aparentemente con la intención de reforzar la frontera con el Sur.