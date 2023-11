Unas 3.000 personas inician una nueva caravana de migrantes desde la frontera entre Guatemala y México

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 3.000 migrantes han partido en las últimas horas desde el municipio de Suchiate, en la parte mexicana de la frontera entre México y Guatemala, para partir hacia el norte, hacia Tapachula.

El objetivo es llegar a esta ciudad para realizar trámites ante organismos como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración (INM), informa el periódico mexicano 'La Jornada'. Muchos de los migrantes llevan días en la frontera esperando atención del INM, por lo que finalmente decidieron iniciar la marcha.

"En Honduras no hay trabajo, el dinero que gana uno no alcanza, hay mucha violencia, no tuvimos más opción, vamos para arriba", ha relatado un emigrante hondureño, Arnoldo Paz, de 26 años, quien viaja con su esposa, dos niños, su hermano y una prima.

La fila se extiende a lo largo de dos kilómetros de carretera y cuenta con el custodio de policías locales siguiendo el camino que realizaron a finales de octubre otros 5.000 migrantes. El grupo se fue reduciendo y este fin de semana, tras dos semanas de caminata, un grupo de unos 1.500 ha llegado al istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.