El 65% de las clases se ven interrumpidas por las alertas antiaéreas en Ucrania, según UNICEF

Archivo - Niños jugando en un centro para desplazados en Leópolis, Ucrania - UNICEF/FILIPPOV - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este miércoles que casi el 66% de las clases en toda Ucrania se ven interrumpidas por alertas antiaéreas en el marco de la invasión rusa, lo que impide a miles de niños atender sin sobresaltos en dos de cada tres días lectivos.

Entre los meses de septiembre y octubre, alrededor del 65,9% de los días lectivos se vieron interrumpidos por esta causa, frente al 37,4% registrado en el mismo periodo del año anterior, lo que supone una "alteración de las jornadas escolares en medio de una escala de ataques".

"Las consecuencias de estos ataques también se hacen sentir en las aulas de todo el país", ha indicado UNICEF en un comunicado en el que ha manifestado que desde el inicio escolar los niños han vivido una medida de 34 horas de alarmas antiaéreas durante el horario lectivo.

Esto equivale a más del 13% de las horas lectivas previstas, según los datos disponibles hasta el 20 de octubre. Así, se ha establecido que la duración media de las alarmas durante el horario escolar casi se ha duplicado entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. En Kiev, la capital ucraniana, las alertas durante las clases han pasado de 12 en septiembre de 2025 a 71 en septiembre de 2026.

Por su parte, en las regiones de Dnipropetrovsk, Kirovogrado y Járkov, los niños y niñas han soportado más de 60 horas de alarmas durante el horario escolar, el equivalente a aproximadamente una cuarta parte de las horas lectivas previstas. Esta situación afecta a más de 560.000 niños y niñas.

Desde el inicio de la guerra a gran escala, Naciones Unidas ha verificado casi 2.000 ataques contra instalaciones educativas, unos 270 de ellos solo en 2026. De esta forma, sigue trabajando con el Gobierno de Ucrania y sus aliados para "garantizar que los niños y niñas puedan aprender en condiciones de seguridad, mediante la mejora de los refugios escolares, la recuperación de los aprendizajes y el apoyo a la salud mental".

"Es imprescindible proteger a la infancia de los ataques: todos los niños y niñas tienen derecho a aprender en un entorno seguro", ha aclarado.