Abbas anuncia elecciones presidenciales palestinas para 2027

Archivo - El presidente palestino, Mahmud Abbas (archivo) - Europa Press/Contacto/Thaer Ganaim - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha promulgado este domingo un decreto-ley por el que se anuncia la convocatoria de elecciones presidenciales para 2027, una iniciativa para "mejorar la participación política y ampliar la representación democrática".

La norma eleva el número de diputados del Consejo Legislativo Palestino, el Parlamento palestino, hasta los 200 desde los 132 actuales, rebaja al 1% el mínimo para lograr representación e incrementa el número mínimo de candidatos de listas de 16 a 20.

Asimismo incluye medidas para incrementar la participación política de las mujeres como la inclusión obligatoria de al menos un tercio de mujeres en las listas y de los jóvenes, rebajando de 28 a 23 la edad mínima para ser elegido.

El decreto ley no modifica la fecha de celebración de las elecciones legislativas, previstas para el 1 de noviembre de 2026, mientras que las presidenciales serán en 2027.