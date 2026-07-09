Abbas fija el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha aprobado este jueves un decreto fijando el 28 de noviembre como fecha para las elecciones legislativas en Palestina, una votación que, de salir adelante, supondrían los primeros comicios legislativos en dos décadas, tras numerosos aplazamientos.

El decreto firmado por Abbas convoca a los votantes en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este para que voten a los representantes que conformarán el próximo Consejo Legislativo Palestino, según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

El mandatario palestino, que en mayo prometió que presionaría para impulsar reformas y convocar parlamentarias en noviembre de este año, ya promulgó a mediados de junio un decreto para la convocatoria de elecciones presidenciales para 2027, si bien la fecha no ha sido anunciada por ahora.

Palestina celebró el 25 de abril unas elecciones en las que estuvieron en liza puestos en los consejos locales, una votación que, en el caso de Gaza, tuvo lugar en Deir al Balá (centro), lo que supuso la primera votación en más de dos décadas en el enclave, en el que hay en vigor un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, tras más de dos años de ofensiva de Israel.

Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar en 2006 y se saldaron con la victoria de la lista Cambio y Reforma, integrada por candidatos de Hamás, tanto en Gaza como en Cisjordania --incluido Jerusalén Este-- algo que llevó a que Israel y Estados Unidos rechazaran los resultados --una postura apoyada por la Autoridad Palestina-- que derivó posteriormente en una separación administrativa y territorial tras un conflicto intrapalestino.

Desde entonces no se habían celebrado elecciones en Gaza, mientras que en Cisjordania ha habido elecciones locales --en 2012, 2017 y 2022--, si bien las presidenciales y legislativas han quedado aplazadas en varias ocasiones, lo que ha llevado a dudas sobre la legitimidad del mandato de Abbas, a quienes facciones rivales acusan de no tener legitimidad para representar a los palestinos.

En este contexto, Hamás anunció el lunes la disolución del organismo gubernamental en Gaza como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave palestino tras la devastadora ofensiva de Israel después de los ataques del 7 de octubre de 2023.