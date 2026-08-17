Abordado por ocho personas armadas un buque frente a las costas de Somalia

Archivo - Embarcaciones frente a las costas de Somalia
Archivo - Embarcaciones frente a las costas de Somalia - Europa Press/Contacto/Mc3 Louis Thompson Staats Iv
Europa Press Internacional
Actualizado: lunes, 17 agosto 2026 18:56
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MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de ocho personas armadas han asaltado y tomado el control de un buque de carga frente a las costas de Somalia, ha informado este lunes el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha indicado en un breve comunicado que la embarcación se encontraba apenas "a cuatro millas náuticas (poco más de siete kilómetros) al sur de Mareeyo, en Somalia", cuando ha sufrido el asalto.

"El oficial de seguridad de a bordo de un buque de carga informa de que ocho personas armadas no autorizadas han abordado el buque y han tomado el control del mismo. Las autoridades están investigando el caso", ha agregado, antes de prevenir a las tripulaciones que navegan en la zona que lo hagan con "precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa al UKMTO".

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