Absuelto el acusado de prestar el apartamento de Saint Denis al presunto 'cerebro' de los atentados de París

Publicado 15/02/2018 4:30:35 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Francia ha absuelto este miércoles a Jawad Bendaoud, el hombre acusado de prestar el apartamento de Saint Denis al presunto 'cerebro' de los atentados de París de noviembre de 2015, que se saldaron con 130 muertos.

Bendaoud, de 31 años, fue acusado de alojar a terroristas --concretamente a Abdelhamid Abaaoud y Chakib Akrouh-- después del ataque y se exponía a una pena de hasta seis años de prisión.

Fuentes judiciales citadas por el diario francés 'Le Figaro' han asegurado que Bendaoud podría ser liberado en las próximas horas.

Bendaoud ha defendido durante el juicio que "se le pidió un favor" y que no sabía que las personas a las que prestó el piso estaban siendo buscadas por las autoridades francesas.

Bendaoud tiene a sus espaldas un amplio historial delictivo, entre otros por drogas y tenencia de armas, y ya había pasado anteriormente por prisión.

"Desde mi salida de prisión (en septiembre de 2015), no era capaz de prepararme la comida y vosotros me habláis de preparar atentados. No tengo nada que ver con todo eso", dijo en una carta publicada en abril de 2016.

Asimismo, aseguró haber "consumido cocaína y hachís en gran cantidad" el día que llegó Abbaoud, el belga calificado como presunto 'cerebro' de los atentados, y de otros terroristas a su apartamento de Saint-Denis.

El hombre fue detenido el mismo 18 de noviembre, día del asalto al apartamento, en la calle. Antes de su arresto, había explicado que había prestado la vivienda a varias personas tras pedírselo un amigo, sin tener muy claro a quién.

Las personas que ocuparon el apartamento eran Abaaoud, Akrouh y Hasna Aitbelhacen, prima del primero. Los tres murieron en la operación policial.

Las fuerzas de seguridad francesas habían estado vigilando a Aitbelhacen y la vieron el día antes del asalto discutir con un hombre que sería Bendaoud, aparentemente para negociar el préstamo del apartamento.