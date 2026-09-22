ACNUR alerta de desplazamientos masivos tanto dentro como fuera de Yemen ante el recrudecimiento de los combates

Archivo - Un hombre camina con un niño en brazos en Adén, Yemen - Murad / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido este martes de que el conflicto en Yemen, reactivado a principios de septiembre con una ofensiva lanzada por los rebeldes hutíes contra la costa occidental del país, puede provocar nuevos desplazamientos masivos tanto dentro como fuera del país, un fenómeno que sufren ya más de 130.000 personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares y que se suman a los más de cinco millones de desplazados dentro de Yemen antes de la escalada de hostilidades.

"El recrudecimiento de los combates en Yemen podría provocar nuevos desplazamientos masivos, ante la previsión de que un número creciente de personas se vea obligado a huir tanto dentro del país como hacia Yibuti, Somalia y otros países", ha señalado el representante de ACNUR en Yemen, Armen Yedgaryan, durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, Suiza, en la que ha lamentado que los enfrentamientos entre la insurgencia hutí y las fuerzas leales al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, lejos de reducirse, se están extendiendo por diferentes zonas del país.

Los combates, reactivados con la ofensiva lanzada por los hutíes el pasado 3 de septiembre, deja cientos de víctimas, si bien "se teme" que la cifra de heridos, muertos y damnificados siga aumentando, agravando unas necesidades humanitarias "ya acuciantes" en medio de unas enormes dificultades para acceder y brindar ayuda a las poblaciones afectadas.

"Las condiciones de los desplazados son cada vez más graves a medida que llegan a asentamientos ya saturados, donde necesitan con urgencia alojamiento, alimentos, agua potable, atención sanitaria y protección. Esta situación añade presión a unos servicios y unas infraestructuras ya de por sí frágiles", ha advertido Yedgaryan, indicando que solo a la provincia de Marib han llegado más de 90.000 personas procedentes de otros puntos del país huyendo de los combates.

Esta situación se suma a los más de 5,2 millones de desplazados dentro de Yemen antes de esta última escalada y más de 22 millones con necesidad de asistencia humanitaria, una cifra que incluye a yemeníes y otros 65.000 refugiados y solicitantes de asilo procedentes principalmente de Somalia y Etiopía.

Desde ACNUR temen que una nueva crisis de refugiados masiva, habida cuenta de que, desde principios de septiembre, más de 3.000 yemeníes han llegado a Yibuti y se espera que a este país crucen otras 10.000 personas desde Yemen alentadas por los combates pero también por la mejora de las condiciones del mar a mediados de octubre. "El número diario de llegadas de refugiados a Yibuti ya ha superado la cifra diaria más alta de yemeníes registrada desde 2015", apunta Yedgaryan, que indica que cientos de yemeníes han desembarcado asimismo en Somalilandia y Puntlandia.

En este contexto, Naciones Unidas ha reclamado "urgentemente 25 millones de dólares para prestar asistencia a unas 231.000 personas con necesidades humanitarias inmediatas", mientras las operaciones de ACNUR en Yemen para el año en curso solo cuentan con el 18% de la financiación necesaria.