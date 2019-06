El activista Oyub Titiev es liberado y dice que no retomará su trabajo en Chechenia (Rusia)

Publicado 21/06/2019 21:33:25 CET

REUTERS / SAID TSARNAYEV - Archivo

MOSCÚ, 21 Jun. (Reuters/EP) -

El destacado activista Oyub Titiev, director de una ONG que ha denunciado torturas y desapariciones en Chechenia, ha afirmado este viernes tras ser liberado que no retomará su trabajo en la región caucásica por temor a posibles represalias.

Titiev, de 61 años y que dirige el Centro Memorial de Derechos Humanos en Chechenia, fue arrestado en enero después de que la Policía hallase más de 200 gramos de cannabis en su vehículo tras haberle dado el alto en carretera.

El activista ha sido recibido por familiares y seguidores a la salida de prisión y ha resaltado que la organización no seguirá trabajando "por el momento" en Chechenia.

"Seguiré mi trabajo, si bien no en Chechenia. Temo contratar a personas en Chechenia, pedir a gente que asuma este trabajo. Sería además duro para mí mismo", ha sostenido. "No hay garantías, así que no quiero asumir riesgos con los colegas", ha agregado.

Titiev y otros defensores de los Derechos Humanos rechazaron la veracidad de los cargos contra el activista y sospechan de una trama orquestada por las autoridades.

Estados Unidos y la Unión Europea habían reclamado a las autoridades rusas que dejen en libertad al activista y respeten las actividades de grupos de la sociedad civil del país.