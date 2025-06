Activistas pro palestinos irrumpen en una base aérea británica en protesta por la colaboración con Israel

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos activistas del grupo Palestine Action han entrado este viernes de madrugada en una de las principales bases de la Fuerza Aérea británica y han realizado pintadas en dos aviones para protestar por la colaboración con el Gobierno de Israel, al que acusan de perpetrar un "genocidio" en la Franja de Gaza.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N