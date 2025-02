El acusado del ataque con cuchillo que dejó tres muertos en una iglesia de Niza alega amnesia durante el juicio

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Brahim Aouissaoui, de origen tunecino y principal acusado del ataque con cuchillo que tuvo lugar en octubre de 2020 en una basílica de la ciudad francesa de Niza y en el que murieron tres personas, ha alegado este lunes durante el juicio que "no recuerda nada" y que padece amnesia.

"No recuerdo los hechos. No tengo nada que decir porque no recuerdo nada", ha aseverado en declaraciones al juez en el primer día de juicio en su contra ante un tribunal de París.

Sus palabras han desatado la polémica y han provocado gritos entre los presentes, especialmente entre los familiares de las víctimas, dos feligresas y un sacristán de la basílica. El juez ha pedido inmediatamente tomar medidas para restablecer la calma, según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

El joven, que tiene ahora 25 años, ha sido acusado de haber irrumpido en la iglesia armado con un cuchillo y tratar de decapitar a Nadine Vincent, de 60 años, apuñalar en 24 ocasiones a la franco-brasileña Barreto Silva y cortarle la garganta al sacristán Vincent Loquès. En caso de ser hallado culpable podría enfrentarse a cadena perpetua.

El ataque tuvo lugar a finales de octubre de 2020 sobre las 9.00 horas (hora local) en el interior de la Basílica de Notre Dame de Niza. La Fiscalía Anticorrupción ha indicado que el tunecino llegó a Francia tras pasar por la isla italiana de Lampedusa a finales de septiembre de ese mismo año.

Asimismo, ha señalado que las investigaciones apuntan a que el individuo se desplazó a primera hora hasta la estación de tren de Niza, donde se cambió de ropa. Una vez fuera de la estación, recorrió unos 400 metros hasta la basílica, en la que habría entrado a las 8.30 aproximadamente. Allí habría permanecido poco más de media hora, antes de perpetrar el crimen e intentar huir por el lado izquierdo.