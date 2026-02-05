Acusado en Australia un joven de 19 años de amenazar al presidente de Israel, días antes de su visita

El presidente de Israel, Isaac Herzog - Europa Press/Contacto/Paulina Patimer

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades australianas han acusado este jueves a un joven de 19 años por presuntamente haber amenazado a través de internet al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien tiene previsto llegar a Australia este domingo para una visita de cuatro días tras el atentado registrado el pasado diciembre durante la festividad judía de Janucá en una playa de Sídney que dejó al menos 15 muertos y conmocionó a todo el país.

La Policía Federal de Australia (APF, por sus siglas en inglés) ha acusado a este hombre originario de Newtown, en el sur del país, de "un delito de uso de un servicio de transporte para proferir amenazas de muerte" por el que tendrá que comparecer este jueves ante el Tribunal Local de la División de Fianzas de Nueva Gales del Sur. En particular, según ha recogido el cuerpo en un comunicado, deberá responder por "presuntamente proferir amenazas en línea contra un jefe de Estado extranjero y una persona protegida internacionalmente", un delito que conlleva una pena máxima de diez años de cárcel.

Su arresto ha tenido lugar tras el registro de un domicilio en Newton efectuado en la víspera por la AFP y la Unidad de Investigaciones de Seguridad de la Policía de Nueva Gales del Sur, en el que se incautaron de "un teléfono móvil y parafernalia relacionada con drogas".

Las autoridades abrieron la investigación el pasado mes de enero a raíz de una "denuncia de amenazas proferidas en una plataforma de redes sociales", ha agregado la AFP que, si bien no ha identificado al objetivo de las amenazas, medios locales como el diario 'Sydney Morning Herald' han apuntado al jefe de Estado israelí.

La visita de Herzog ha llevado además a las autoridades australianas a extender las medidas de seguridad así como las restricciones a protestas durante 14 días, según ha confirmado el jefe de Policía de Nuevas Gales del Sur, Mal Lanyon, en declaraciones a la cadena ABC, alegando el "riesgo significativo" para la seguridad de los ciudadanos.