Uno de los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA sostiene que a Nisman "lo mataron"

Publicado 10/01/2020 19:45:58 CET

Este 18 de enero se cumplirán cinco años de la muerte del fiscal, aún sin esclarecer

BUENOS AIRES, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uno de los iraníes acusados del atentado perpetrado contra la AMIA en 1994, Mohsen Rabbani, ha sostenido que al fiscal del caso, el fallecido Alberto Nisman, "lo mataron" para que no se supiera la verdad sobre el mayor ataque terrorista en suelo argentino en el que, según él, Irán no tuvo "nada que ver".

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su apartamento de Buenos Aires. Su cadáver estaba tendido en el suelo del cuarto de baño con un disparo en la cabeza, lo que en un principio sugirió que podría tratarse de un suicidio, aunque la familia siempre apuntó a una muerte violenta.

"Creo que a Nisman lo mataron porque en (la Cámara de) Diputados se iba a saber la verdad, que Irán no tiene nada que ver con el atentado a la AMIA", ha dicho Rabbani en una entrevista concedida este viernes a la emisora argentina Radio 10.

No obstante, también ha considerado "probable" que "hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía pruebas". De acuerdo con el fallecido fiscal, Rabbani fue clave en el atentado a la AMIA, por lo que pesa contra él una orden de captura que no se ha podido ejecutar porque huyó de Argentina.

El iraní ha calificado de "lamentable" la orden de captura, reprochando a la Justicia argentina que no le permitiera "aclarar" su postura. "Dijeron: 'Fue Irán'. Ojalá se aclare la verdad", ha confiado.

Además, ha sugerido que Estados Unidos podría estar implicado de alguna forma en el ataque terrorista porque "Irán tenía buenas relaciones con Argentina antes del atentado a la AMIA". "A los norteamericanos no les gustaban estas relaciones", ha afirmado.

En la misma línea, no ha dudado en sostener que "Nisman estaba influenciado por Estados Unidos para hacer la denuncia". "Para eso le pagaban", ha aseverado, en declaraciones recogidas por el diario argentino 'Clarín'.

Su muerte se produjo pocos días después de presentar una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la que acusaba a la líder izquierdista y a varios miembros de su Gobierno de llegar a un acuerdo secreto con Irán para desviar la investigación judicial de los sospechosos iraníes a cambio de la compra de grano argentino.

La Cámara Federal de Argentina determinó que Nisman fue asesinado y afirmó que fue "directa consecuencia" de la denuncia que presentó contra Fernández de Kirchner. La ahora vicepresidenta de Argentina tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por este caso.

En opinión de Rabbani, Fernández de Kirchner "quiso resolver el tema y no la dejaron". "Cuando el gobierno de Cristina e Irán hicieron un tratado, ellos debían apoyar esto", ha comentado en alusión a las autoridades judiciales. "No quieren esclarecer el tema", ha zanjado.

El atentado tuvo lugar el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Hubo 85 muertos y más de 300 heridos, lo que le convierte en el mayor ataque terrorista en la nación austral.