Acusan a Netanyahu de sentenciar a muerte a los rehenes por su silencio ante la última oferta de tregua

Familiares de los rehenes de Hamás en una concentración en Tel Aviv, Israel. - Europa Press/Contacto/Yael Guisky Abas

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas de Israel ha acusado al primer ministro Benjamin Netanyahu de haber firmado la "pena de muerte" para aquellos que continúan bajo cautiverio de Hamás al seguir sin responder a la última oferta de alto el fuego. "Estamos a un paso de torpedearlo completamente", ha advertido.

"Hay un acuerdo sobre la mesa que puede salvar a los rehenes vivos y traer a los fallecidos de vuelta para un entierro digno", ha dicho en una rueda de prensa Lishay Miran Lavi, esposa de Omri Miran, sobre cuya suerte aún sigue esperanzada.

"Hamás ha accedido, pero la oficina del primer ministro está decretando la pena de muerte para los rehenes vivos y la pena de desaparición para los fallecidos", ha enfatizado Lavi, quien ha desdeñado las promesas incumplidas por Netanyahu, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

En esa línea se ha manifestado Bar Goddard, hija de Meni Goddard, quien murió en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y cuyo cuerpo sigue en Gaza. "Quien eligió, durante tres días, no responder a un acuerdo que el Gobierno ya aprobó, no convocar al gabinete, esencialmente eligió sacrificar a los rehenes", ha afeado.

A principios de esta semana, Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego de 60 días planteada por Qatar y Egipto --quienes intervienen como mediadores-- por la cual liberaría a una decena de rehenes vivos.

Un propuesta sin respuesta por parte de la oficina de Netanyahu, que sí ha aprobado un plan para una ofensiva total para tomar Ciudad de Gaza, lo que para las familias de los rehenes supone un claro reflejo de las aspiraciones belicistas de un primer ministro que se niega a detener la guerra por motivos políticos.

Las familias de los rehenes han advertido de que esta ofensiva pone en riesgo a las poco menos de 30 personas que siguen vivas bajo el cautiverio del grupo islamista, que tiene en posesión a su vez los cadáveres de otra treintena.