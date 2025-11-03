La administración federal de EEUU pagará la mitad de las ayudas alimentarias de noviembre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno federal estadounidense destinará 4.650 millones de dólares (unos 4.032 millones de euros) para cubrir aproximadamente la mitad del coste del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para el mes de noviembre después de que los tribunales federales hayan cuestionado la legalidad de la suspensión de estas ayudas a partir del 1 de noviembre provocada por el cierre de gobierno.

El Departamento de Agricultura ha indicado que recurrirá al Fondo de Emergencia del programa porque "está obligado a cubrir las ayudas del 50 por ciento de los hogares seleccionados", según recoge la cadena estadounidense CNN. Sin embargo, los beneficiaros no recibirán inmediatamente los abonos.

El documento judicial consultado por la cadena resalta que la Administración federal ha desestimado recurrir a fondos de otro origen para cubrir los gastos de noviembre, estimados en unos 9.000 millones de dólares.

Un tribunal federal de Rohed Island ordenó al Departamento de Agricultura la semana pasada cubrir la totalidad de las ayudas de noviembre o cubrirlas al menos parcialmente si recurría al Fondo de Emergencia del SNAP.

El cierre de gobierno se alarga desde el 1 de octubre por la incapacidad de los senadores republicanos de alcanzar los votos necesarios en el Senado de Estados Unidos para aprobar el presupuesto, ante la negativa de los demócratas. En el centro del bloqueo continúa estando la prórroga de los subsidios de seguros médicos que piden los senadores de la oposición.

Por este motivo, las ayudas alimentarias comienzan a quedarse sin financiación, afectando a millones de personas. Ante esta situación, dos jueces federales han fallado en contra de la suspensión del SNAP.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado su intención de mantener el programa de ayudas, incluso con fondos no gubernamentales. "Será un honor para mi proporcionar los fondos, tal como lo hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden", indicó en un mensaje publicado en la red social Truth Social, de su propiedad.