Archivo - Aviones de Delta Airlines en Atlanta (archivo) - Ruaridh Stewart / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea estadounidense Delta Air Lines ha informado de que ha podido recuperar una caída del sistema de pesaje y equilibrio para la configuración del despegue de los aviones que ha causado retrasos en vuelos de todo Estados Unidos, el último de una serie de fallos que han afectado a la aviación estadounidense.

El sistema automatizado de cálculo de peso para la salida de vuelos dejó de funcionar y se tuvieron que realizar los pesajes manualmente "para que los vuelos salieran", explicó un portavoz de la aerolínea a la cadena CNN.

La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha confirmado los retrasos, que comenzaron en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, según la agencia federal.

El cálculo del peso y equilibrio del avión es fundamental para la configuración del despegue y para descartar que el aparato tenga demasiado peso para volar. Para ello se utilizan programas informáticos que calculan las variables.