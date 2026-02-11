La aerolínea estatal venezolana reprograma sus vuelos a Nicaragua y Cuba por la falta de combustible

Archivo - Aeropuerto de La Habana, Cuba - Europa Press/Contacto/Kevin Spear - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea estatal de Venezuela, Conviasa, ha reprogramado este martes varios de sus trayectos en la ruta que opera entre Caracas, La Habana, capital de Cuba, y Managua, capital de Nicaragua, ante la escasez de combustible de la isla.

El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos ha anunciado su decisión en un breve comunicado en su cuenta de Instagram, alegando "causas externas relacionadas con el NOTAM (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) emitido por la autoridad aeronáutica cubana referente al suministro de combustible".

Así, se verán afectadas las rutas operadas por la compañía venezolana originalmente previstas entre los días 10 y 19 de febrero, habiendo un solo trayecto de ida y vuelta entre las capitales venezolana y cubana por jornada y un único vuelo, incluido el retorno, entre Caracas y Managua el próximo jueves, 19 de febrero.

La aerolínea ha justificado asimismo la medida por los "nuevos requisitos migratorios establecidos por el Gobierno" de Daniel Ortega para los nacionales cubanos, que ha pasado en apenas varios días de eliminar a restituir el requisito de visado para su entrada, poniendo fin así a una medida vigente desde 2021.

Este anuncio llega en medio de las crecientes presiones de Estados Unidos sobre Cuba, especialmente desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, que ha resultado en la interrupción del suministro de petróleo a la isla.

La Empresa Cubana de Navegación Aérea (ECNA) aseguró a principios de esta semana que continúa prestando servicios "pese a las circunstancias", después de que la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos advirtiera en la víspera del agotamiento de las reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en los aeropuertos internacionales de Cuba.

En este contexto, las compañías han ido adoptado medidas para responder a esta problemática. La mayor aerolínea rusa, Aeroflot, ha ajustado el horario de los vuelos a La Habana y Varadero, mientras que Air Canada ha suspendido sus trayectos al país caribeño y ha anunciado que "operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a cerca de 3.000 pasajeros que ya se encuentran en destino" y facilitar así su regreso.

En cuanto a las compañías españolas, Iberia ha decidido flexibilizar las tarifas para los clientes que tengan billetes para volar a Cuba ante las dificultades que atraviesa el país, mientras que Air Europa ha confirmado que realizará una parada en el aeropuerto de Santo Domingo (República Dominicana) para repostar durante sus viajes desde y hacia la capital cubana.