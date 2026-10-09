La aerolínea nacional etíope reanuda el domingo los vuelos a la capital de Tigray tras la victoria del Ejército

Archivo - Vuelo de Ethiopian Airlines - Sebastian Ng / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea nacional de Etiopía, Ethiopian Airlines, reanudará este próximo domingo sus vuelos a la capital del estado de Tigray, Mekelle, de nuevo bajo control de las fuerzas progubernamentales tras expulsar de la ciudad a los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).

"Ethiopian Airlines se complace en anunciar que sus vuelos regulares a Mekelle, temporalmente suspendidos, se reanudarán el 11 de octubre de 2026" después de una suspensión de tres semanas por la crisis de seguridad, según ha anunciado la compañía en un comunicado.

Milicias aliadas del Gobierno de Etiopía entraron el pasado fin de semana en Mekelle, tras la retirada de las milicias rebeldes, quienes confirmaron el sábado por la noche su retirada estratégica de la localidad.

"El Gobierno de Tigray decidió retirarse temporalmente de Mekelle para permitir que nuestro Ejército destruya al enemigo ante los posibles ataques que este régimen genocida pueda lanzar contra nuestro pueblo y nuestra ciudad", explicó el TPLF en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Meses de fricciones entre el Gobierno etíope y las autoridades del estado, así como tensiones internas en el seno de éstas últimas acabaron por desatar a mediados del mes pasado un nuevo conflicto armado y el colapso de los acuerdos de Pretoria (Sudáfrica) pactados en 2022 para poner fin al devastador conflicto, que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos en solo dos años, según estimaciones del Gobierno etíope y de la Unión Africana, respectivamente.