Afganistán describe como "constructivas" las conversaciones de paz con Pakistán en China

Archivo - Militares afganos y paquistaníes en la Línea Durand, en la frontera entre Afganistán y Pakistán - SAEED AHMAD / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Afganistán han descrito este miércoles como "constructivas" las conversaciones de paz que han tenido lugar con representantes paquistaníes en la ciudad de Urumqi, en el norte de China, para poner fin al conflicto entre las partes, que volvió a recrudecerse el pasado mes de febrero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores afgano, Abdul Qahar Balji, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que las conversaciones, que han tenido lugar bajo el auspicio y la mediación de China, "han concluido".

"El Ministerio de Exteriores declara que las conversaciones han tenido lugar en un ambiente constructivo, en el que se han abordado de forma exhaustiva temas relacionados con la seguridad y la estabilidad reigonal", ha explicado.

Por su parte, las autoridades chinas han indicado que estas "reuniones informales" celebradas en el país a lo largo de la última semana, han estado "integradas por representantes de diferentes ministerios, incluidos los de Exteriores, Defensa y Seguridad".

"Los debates han sido francos y pragmáticos, se desarrollaron en un ambiente positivo y reflejaron un enfoque orientado a la resolución de problemas, a la obtención de resultados y a la acción. Las delegaciones de Afganistán y Pakistán han elogiado las iniciativas de seguridad global y los modelos asiáticos propuestos por el presidente chino, Xi Jinping", ha asegurado la portavoz de Exteriores de China, Mao Ning.

En este sentido, ha enumerado los conceptos de esta mediación, que busca "puntos en común respetando las diferencias, un trato igualitario y la resolución pacífica de las diferencias mediante el diálogo y la consulta".

"Las partes han expresado su profundo aprecio y gratitud por los esfuerzos de mediación de China y las cuidadosas gestiones realizadas por China como país anfitrión, reconociendo la imparcialidad, la equidad y la dedicación de China", ha señalado Mao, según un comunicado del Ministerio.

Así, ha recalcado que tanto Afganistán como Pakistán han reafirmado su compromiso para evitar un recrudecimiento del conflicto y "resolver sus diferencias lo antes posible para lograr un cambio positivo en las relaciones bilaterales, de conformidad con los propósitos y el espíritu de la Carta de Naciones Unidas y los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica".

Es por ello que han acordado "no emprender acciones que puedan agravar o complicar su situación". "Continuaremos comunicándonos con ambas partes, proporcionando una plataforma de diálogo y desempeñando un papel constructivo en la mejora y el desarrollo de las relaciones entre los dos países, así como propiciando el fortalecimiento de la cooperación práctica entre las partes", ha apuntado.

Además, ha explicado que las partes han "reafirmado su condición de hermanos musulmanes y países cercanos", mientras que las tres partes han coincidido en que la "buena relación entre las partes es crucial para los pueblos de ambos países y para la paz y la estabilidad en el sur de Asia".

"El diálogo y la consulta constituyen una vía realista y eficaz para resolver disputas internacionales complejas, incluidas las existentes entre Afganistán y Pakistán. Se ha acordado explorar una solución integral a los problemas en las relaciones entre Afganistán y Pakistán y se han identificado los temas centrales y prioritarios", ha sostenido, no sin antes matizar que "el terrorismo es el principal problema que afecta a estas relaciones".

"Las tres partes consideran que el proceso de Urumqi reviste gran importancia y acordaron continuar la comunicación y el diálogo sobre este asunto", ha zanjado Mao.