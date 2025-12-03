Agencias de la ONU piden 655 millones de euros para apoyar a refugiados y migrantes en Latinoamérica y el Caribe

Archivo - Imagen de archivo de un niño migrante en un refugio en la ciudad de Danli, en el sur de Honduras - Europa Press/Contacto/Xin Yuewei - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de Naciones Unidas que coordina la atención a personas migrantes y refugiadas ha solicitado este miércoles 763 millones de dólares (unos 655 millones de euros) para apoyar a 1,2 millones de personas en 17 países de América Latina y el Caribe, con el objetivo de fortalecer la integración y protección de esta población a través del plan de respuesta 2026.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) ha indicado que 4,2 millones de personas migrantes y refugiadas de diversas nacionalidades requieren asistencia inmediata en integración y protección, y acceso a servicios esenciales, y que casi uno de cada cuatro niños enfrenta dificultades para recibir educación, con barreras para matricularse y permanecer en la escuela, lo cual "amenaza su desarrollo a largo plazo".

No obstante, el ente, codirigido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha señalado que el plan de respuesta para el próximo año "refleja el nuevo contexto migratorio y de desplazamiento en la región, en el que los movimientos hacia el norte están disminuyendo, mientras que los desplazamientos hacia el sur aumentan en varios países".

Además, "se centra en optimizar la respuesta humanitaria en las comunidades más vulnerables", en un contexto de "continuo declive del financiamiento humanitario". Así, introduce una "estructura más simple y armonizada que reduce duplicaciones, agiliza la coordinación y alinea los esfuerzos regionales con los estándares globales".

También "prioriza" actividades que fortalecen y amplían las intervenciones de autoridades nacionales y locales, así como iniciativas de respuesta lideradas a nivel local, para garantizar un "alto impacto en el avance de la integración e inclusión de las personas migrantes y refugiadas en toda la región".

Los objetivos incluyen mejorar el acceso seguro y digno a bienes esenciales y servicios críticos; fortalecer la prevención, mitigación y respuesta a riesgos de protección; y aumentar la resiliencia y la integración socioeconómica de las personas refugiadas, migrantes y de las comunidades que las acogen. Para ello, piden el apoyo de la comunidad internacional y del sector privado.

"PRINCIPAL MECANISMO DE COORDINACIÓN Y RESPUESTA"

El director regional de ACNUR para la Américas, José Samaniego, ha celebrado que, "a pesar del financiamiento limitado este año, la plataforma R4V logró llegar a casi 500.000 personas mediante miles de actividades". "Esto confirma la importancia de R4V como el principal mecanismo de coordinación y respuesta para los movimientos mixtos de refugiados y migrantes en la región", ha declarado.

Por su parte, al directora regional de la OIM para Latinoamérica y el Caribe, Maria Moita, ha hecho hincapié en que "enfrentar los desafíos" que existen "requiere más que buena voluntad", sino que "exige planificación estratégica e inversiones duraderas".

"Este plan pone un fuerte énfasis en los procesos de regularización e integración, reconociendo que cuando las personas migrantes y refugiadas pueden reconstruir sus vidas de forma segura, es menos probable que vuelvan a desplazarse. Juntos podemos promover la inclusión y crear caminos hacia la resiliencia y la oportunidad", ha explicado.