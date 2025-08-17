Air Canada reanuda sus vuelos esta tarde tras el comienzo de un arbitraje con los auxiliares en huelga

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea estatal canadiense Air Canada ha anunciado que reanudará sus vuelos este domingo coincidiendo con el inicio de un proceso de arbitraje iniciado a instancias de la ministra de Trabajo y Familia, Patty Hadju, con los auxiliares de vuelo en huelga.

El parón, que ha resultado en la suspensión de más de 700 vuelos, ha forzado la intervención del Gobierno para gestionar la mediación. El personal en huelga deberá reanudar su labor a partir de las 20.00 (hora local en España peninsular y Baleares).

El acuerdo colectivo que expiró en marzo ha sido ampliado hasta el día que las partes concreten su renovación, a la espera de la solución de un arbitraje que empezará "en los próximos días" con el Sindicado Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés).

Tras el comienzo este sábado de la huelga, la compañía Air Canada anunció un paro patronal que ha supuesto la cancelación del total de la actividad de la aerolínea ante la incapacidad de operar los vuelos mientras durara la huelga. "Unos 130.000 clientes se verán afectados cada día que dure la suspensión. Actualmente, Air Canada mantiene su compromiso de negociar la renovación de su convenio colectivo con CUPE", informaba la empresa.

Por su parte, desde el sindicato CUPE han asegurado que la decisión del "Gobierno liberal" no garantizará "la paz laboral en Air Canada" sino que empeorará el conflicto y han acusado al Ejecutivo de "recompensar" a la empresa "dándoles exactamente lo que querían".