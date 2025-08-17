Air Canada suspende la reanudación de los vuelos tras la decisión de los auxiliares de mantener la huelga

Aviso de Air Canada de interrupciones de servicio por huelga de auxiliares de vuelo - Europa Press/Contacto/Ethan Cairns

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Air Canada se ha visto obligada a suspender la reanudación de sus vuelos tras conocer que los auxiliares de vuelo han decidido mantener la huelga que habían emprendido para mejorar sus condiciones salariales a pesar del proceso de arbitraje que ha emprendido el Gobierno canadiense.

"Air Canada anunció la suspensión hoy de su plan de reanudar vuelos limitados de Air Canada y Air Canada Rouge, después de que el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) ordenara de manera a sus auxiliares de vuelo afiliados que desobedecieran" el retorno al trabajo tras la declaración del proceso de arbitraje.

El parón, que ha resultado en la suspensión de más de 700 vuelos, ha forzado la intervención del Gobierno para gestionar la mediación. El personal en huelga deberá reanudar su labor a partir de las 20.00 (hora local en España peninsular y Baleares).

El acuerdo colectivo que expiró en marzo ha sido ampliado hasta el día que las partes concreten su renovación, a la espera de la solución de un arbitraje que empezará "en los próximos días" con el Sindicado Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés).

Tras el comienzo este sábado de la huelga, la compañía Air Canada anunció un paro patronal que ha supuesto la cancelación del total de la actividad de la aerolínea ante la incapacidad de operar los vuelos mientras durara la huelga. "Unos 130.000 clientes se verán afectados cada día que dure la suspensión. Actualmente, Air Canada mantiene su compromiso de negociar la renovación de su convenio colectivo con CUPE", informaba la empresa.

Por su parte, desde el sindicato CUPE han asegurado que la decisión del "Gobierno liberal" no garantizará "la paz laboral en Air Canada" sino que empeorará el conflicto y han acusado al Ejecutivo de "recompensar" a la empresa "dándoles exactamente lo que querían".