Albanese pide a Herzog rendición de cuentas por la muerte de una australiana en un ataque israelí en Gaza

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha asegurado este miércoles que ha pedido "rendición de cuentas" por la muerte de la nacional Zomi Frankcom en un ataque de Israel contra el sur de la Franja de Gaza en abril de 2024, durante un encuentro en Canberra con el presidente de este país, Isaac Herzog.

El dirigente ha dejado "claro" a Herzog que el Ejecutivo australiano "espera transparencia de Israel en el marco de la investigación" por el bombardeo efectuado por el Ejército israelí contra un vehículo en Deir al Balá y que costó la vida a otros seis miembros de la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés.

Albanese ha respondido de este modo a la diputada independiente Zali Steggal, durante una sesión en el Parlamento recogida por la cadena estatal ABC, señalando que también ha trasladado a Herzog "otras preocupaciones gubernamentales". "Esa es una de las razones por las que se debe dialogar de forma respetuosa, para obtener resultados y promover los intereses nacionales de Australia", ha defendido.

El primer ministro ha aseverado que "seguimos presionando para que se rindan cuentas plenamente, incluyendo cualquier cargo penal pertinente". "Seguiremos trabajando día a día para hacer todo lo posible por garantizar la transparencia y las medidas adecuadas", ha prometido sobre lo que ha descrito como una "trágica pérdida".

Además, en declaraciones a los medios antes de entrar en el Parlamento, ha apuntado a que su encuentro con Herzog "ha sido una oportunidad para abordar diversos temas, y espero con interés seguir debatiendo sobre Oriente Próximo. En Australia, queremos ver la paz en Oriente Próximo, ver a israelíes y palestinos conviviendo en paz y seguridad".

Por su parte, el presidente israelí ha descrito su visita Australia como "muy emotiva" y como una oportunidad para impulsar las relaciones entre los dos países hacia un "nuevo comienzo" y un "futuro mejor". "Creo que nuestras relaciones no se limitan solo a la cuestión de Israel y los palestinos y el conflicto, sino que se basan en una perspectiva mucho más amplia", ha defendido antes de entrar junto a Albanese a la cámara, que ha congregado a cientos de manifestantes propalestinos.

La visita de Herzog al país oceánico, que ha incluido un homenaje a las víctimas del atentado en una playa de Sídney en el que murieron al menos 15 personas durante la festividad judía de la Janucá, ha sido objeto de controversia por la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza y de hecho, en esta ciudad australiana las autoridades han detenido a casi 30 personas en protestas contra la presencia del jefe de Estado israelí.