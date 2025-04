Albanese sufre una leve caída tras tropezarse en un escenario durante un acto de campaña en Australia

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha sufrido este jueves una leve caída tras tropezarse en un escenario mientras intentaba posar para unas fotografías durante un acto de campaña de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 3 de mayo.

Albanese, de 62 años, ha perdido pie cuando intentaba colocarse para las fotografías después del acto, pisando fuera de la tarima y cayendo hacia atrás, si bien ha sido rápidamente ayudado por las personas que estaban junto a él y no ha sufrido consecuencias físicas.

El político, que rápidamente ha sonreído y ha saludado a los presentes, ha explicado que "dio un paso atrás" y que "sólo una pierna cayó", según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC. "No me he caído del escenario", ha subrayado, al tiempo que ha recalcado que se encuentra "bien".

El suceso ha tenido lugar durante un acto en una conferencia de minería y energía cerca de Cessnock como parte de los actos de campaña de cara a las elecciones del 3 de mayo, para las que los sondeos apuntan a una disputada carrera entre el Partido Laborista de Albanese y el opositor Peter Dutton, líder del Partido Liberal de Australia.