Albares destaca en diálogo con el primer ministro qatarí la necesidad de "preservar las infraestructuras civiles"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulraham al Thani, durante una visita a Doha (archivo) - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación con el ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ante quien ha destacado la necesidad de "preservar las infraestructuras civiles" en medio del conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

"He abordado con mi homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la situación en Oriente Medio y Ormuz", ha informado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

"Le he trasladado mi solidaridad ante los ataques injustificados de Irán, que tienen que parar. Es necesario preservar las infraestructuras civiles y energéticas. Exigimos desescalada", ha añadido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Irán que abra el estrecho de Ormuz para este martes o, de lo contrario, comenzará a bombardear las centrales eléctricas y puentes de Irán, a lo que Teherán ha respondido con advertencias de que podría atacar con misiles las instalaciones petroleras de los aliados de Washington en el golfo Pérsico como represalia.