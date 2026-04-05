Albares destaca en diálogo con el primer ministro qatarí la necesidad de "preservar las infraestructuras civiles"

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulraham al Thani, durante una visita a Doha (archivo)
Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulraham al Thani, durante una visita a Doha (archivo) - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES - Archivo
Europa Press Internacional
Actualizado: domingo, 5 abril 2026 17:17
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MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este domingo una conversación con el ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, ante quien ha destacado la necesidad de "preservar las infraestructuras civiles" en medio del conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro.

"He abordado con mi homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la situación en Oriente Medio y Ormuz", ha informado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

"Le he trasladado mi solidaridad ante los ataques injustificados de Irán, que tienen que parar. Es necesario preservar las infraestructuras civiles y energéticas. Exigimos desescalada", ha añadido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha exigido a Irán que abra el estrecho de Ormuz para este martes o, de lo contrario, comenzará a bombardear las centrales eléctricas y puentes de Irán, a lo que Teherán ha respondido con advertencias de que podría atacar con misiles las instalaciones petroleras de los aliados de Washington en el golfo Pérsico como represalia.

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