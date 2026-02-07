Albares trata migración y pesca con el ministro de Exteriores de Mauritania

José Manuel Albares Mohamed Salem Uld Merzug - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel Albares, ha recibido este sábado en Madrid a su homólogo mauritano, Mohamed Salem Uld Merzug, con quien ha abordado temas de interés bilateral como la migración o la pesca, entre otros.

"Hoy en Madrid constatamos los avances de la amistad y cooperación entre España y Mauritania (...). Cooperación reforzada con resultados en migración ordenada y movilidad, que salva miles de vidas en el Atlántico. En relaciones económicas y comerciales, con la pesca en el centro", ha destacado Albares en un mensaje publicado en redes sociales.

Merzug y Albares han tratado cuestiones relativas a la I Reunión de Alto Nivel (RAN) mantenida el 16 de julio de 2025, en la que se acordó la concesión de un crédito por un total de 50 millones de euros a Mauritania mediante el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID).

"Con mi amigo el ministro Merzug concretamos el desarrollo de los compromisos de nuestra primera RAN en 2025", ha explicado o Albares, que ha recordado además que el Instituto Cervantes de Nuakchot está "en acción" tras su inauguración también en julio. "El español sigue impulsando nuestros vínculos", a apuntado.

A nivel regional, Albares ha resaltado que "estamos comprometidos con la estabilidad en el Sahel y con el refuerzo del trabajo UE-Mauritania". "Continúan nuestros proyectos conjuntos, y el impulso hacia un partenariado UE-Mauritania más fuerte y profundo. Grandes perspectivas de trabajo en 2026", ha remachado Albares.