El alcalde de Johannesburgo dimite y abandona la DA por su gestión de los asuntos raciales en Sudáfrica

El alcalde de la localidad sudafricana de Johannesburgo, Herman Mashaba, ha anunciado este lunes su dimisión y su salida de la opositora Alianza Democrática (DA) por la gestión del partido de los asuntos raciales en el país.

Mashaba se convirtió en 2016 en el primer alcalde de Johannesburgo que no era miembro del gubernamental Congreso Nacional Africano (ANC) desde las primeras elecciones tras el fin del Apartheid, celebradas en 1994.

"No puedo reconciliarme con un grupo de personas que creen que la raza es irrelevante en la discusión sobre desigualdad y pobreza en Sudáfrica en 2019", ha sostenido durante su discurso de dimisión.

Así, ha criticado abiertamente la decisión de la AD de readmitir a Helen Zille, una política blanca que dimitió en 2017 a raíz de una serie de 'tuits' en los que sugirió que no todo el legado del colonialismo es negativo.

El líder del partido, Mmusi Maimane, recalcó que los 'tuits' de Zille dañaron las relaciones entre los ciudadanos del país, lo que llevó a la política a abandonar sus cargos en la ejecutiva federal del partido y en los consejos federales y provinciales, si bien siguió siendo la 'premier' de la Provincia de Cabo Occidental.

En este sentido, Mashaba ha apuntado que "la elección de Helen Zille como presidenta del Consejo Federal representa una victoria para las personas en la DA que están en una posición diametralmente opuesta" a sus creencias.

"No puedo reconciliarme con personas que no ven que Sudáfrica es más desigual a día de hoy que en 1994. No puedo reconciliarme con personas que no se dan cuenta de que tenemos un deber patriótico de quitar del poder al ANC y salvar a nuestro país antes de que sea demasiado tarde", ha manifestado.

En este sentido, ha indicado que "con el éxito de este grupo de personas en su toma del poder en la AD; no hay duda de que avanzarán hacia el derrumbe de los acuerdos de gobernanza" y ha agregado que "en el centro del asunto estará la agenda a favor de los pobres que este gobierno multipartidista (en Johannesburgo) ha llevado a cabo".

"A pesar de ello, algunos miembros del 'caucus' de la AD en Johannesburgo han sugerido que prioricemos las necesidades de los residentes suburbanos por encima de dar dignidad a los olvidados que siguen sin servicios básicos 25 años después del fin del Apartheid", ha criticado.

"ELEGIR ENTRE EL PARTIDO Y EL PAÍS"

Mashaba ha subrayado que se unió a la AD "porque no podía seguir de brazos cruzados y ver cómo el país era destruido por la corrupción, el fracaso y la arrogancia del ANC", al tiempo que ha recalcado que "no está en su naturaleza abandonar nada en la vida".

"Sin embargo, no puedo participar de forma consciente en un proceso que pone los intereses estrechos e internos de un partido político por delante de los intereses de cinco millones de residentes en Johannesburgo", ha elaborado, según el diario local 'News24'.

"Los acontecimientos de los últimos meses, y particularmente los de este fin de semana, exigen que elija entre mi partido y mi país", ha dicho. "Como patriota, siempre elegiré a mi país", ha zanjado.

La DA fue fundada en el año 2000 a raíz del Partido Demócrata, un partido opositor surgido en 1989 e históricamente vinculado a la minoría blanca de Sudáfrica opuesta al Apartheid. Maimane se convirtió en el primer líder negro del partido en 2014.

Mashaba está considerado como un aliado clave de Maimane en sus esfuerzos por aumentar el número de apoyos entre la población negra del país, si bien perdió apoyos entre los blancos conservadores en las elecciones de mayo, algo que fue achacado a la polémica en torno a Zille.

Por ello, la reintegración de Zille en los cuadros directivos del país ha sido relacionada en el país con un intento de la DA para recuperar este semillero de votos.