El alcalde de un municipio de Bucarest propone construir el parque Donald Trump

Donald Trump, presidente de EEUU. - Jim LoScalzo - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Daniel Baluta, alcalde del distrito 4 de Bucarest, ha presentado un proyecto para construir el Parque de la Amistad Rumano-Estadounidense 'Donald Trump',unas instalaciones que, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, simbolicen la amistad entre ambos países.

"Espero que, en un futuro cercano, este parque se convierta no sólo en un lugar de encuentro y alegría para los niños y las familias, sino también en un símbolo de respeto mutuo, amistad y los valores que Rumanía y Estados Unidos comparten", ha expresado Baluta en redes sociales.

Baluta ha compartido unas imágenes generadas por IA sobre la supuesta apariencia que tendrán algunos de los espacios de estas instalaciones, incluida una entrada custodiada por una gran águila calva, una réplica de la Casa Blanca, u otros escenarios representativos como Las Vegas o el Paseo de la Fama de Hollywood.

El parque, que cuenta con el apoyo del amigo personal y asesor especial de asuntos globales de Trump, Paolo Zampolli, busca consolidar los lazos estratégico con Estados Unidos y ha señalado incluso que "cualquier proyecto que fortalezca esta relación es una victoria para Rumanía y los rumanos".

Después de que la propuesta de Zampolli de poner el nombre Donald Trump a estas instalaciones generara cierto rechazo, las autoridades locales pusieron en marcha una votación pública a través de internet, en la que participaron unas 116.000 personas, que acabó ratificando esta idea inicial, según apunta la prensa rumana.