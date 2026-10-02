El alcalde de Tánger, en prisión preventiva en un caso por presunto fraude electoral en Marruecos

Archivo - Vista de una bandera de Marruecos el día que da comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos han puesto en prisión preventiva al alcalde de Tánger, Munir Laimuri, detenido el lunes sa su regreso al país desde España en el marco de una investigación por supuesto fraude electoral durante en un centro de votación tangerino durante las legislativas celebradas el 23 de septiembre.

Laimuri ha sido trasladado a prisión escoltado por la Gendarmería Real después de una vista celebrada ante el Tribunal de Apelaciones de Tánger, que ha decidido que siga bajo custodia durante al menos 72 horas mientras continúan las pesquisas en torno al caso, según ha recogido el portal de noticias Le360.

El alcalde --miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), vencedor de las parlamentarias-- negó haber "huido" a Marruecos y adelantó que volvería a Tánger tras un "viaje profesional" a España, tras las sospechas sobre su persona por el caso, que arrancó con la detención de una persona con bolsas con papeletas marcadas en el barrio de Casabarata de la ciudad de Tánger.

En este contexto, las fuerzas de seguridad detuvieron el jueves a otros dos sospechosos por su presunta relación con el caso, ya puestos a disposición de la Fiscalía, tal y como ha indicado el procurador general del rey ante el Tribunal de Apelación de Tánger, con lo que ascienden a ocho los detenidos, incluido Laimuri.

Así, el procurador ha especificado que uno de los dos últimos detenidos es contable de una empresa que habría participado en la colocación de marcas sobre el símbolo de un partido político en las papeletas, siguiendo órdenes de su jefe, quien es el otro detenido, según ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Las investigaciones han permitido determinar que esta última persona estuvo en un hotel acompañada de otras dos que portaban bolsas con papeletas, así como que dichas bolsas son las mismas que se encuentran en el centro de las pesquisas en este presunto caso de fraude electoral en Tánger.

El PAM, parte de la actual coalición gubernamental, se impuso en las elecciones a la Cámara de Representantes con 97 escaños, tras lo que el rey Mohamed VI designó como primera ministra a Fátima Zahra el Mansuri como encargada de formar Gobierno, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto en la historia del país africano.

Las elecciones legislativas, celebradas el 23 de septiembre, contaron con una participación por debajo del 40% y estuvieron marcadas por el creciente desencanto con la situación política y económica, así como por las tensiones con España derivada de la crisis de finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas a Ceuta.