Alemania afirma ahora que sí participará en las primeras maniobras de la coalición de apoyo a Ucrania

Archivo - Un vehículo blindado de combate Stryker de ruedas del Ejército de Estados Unidos circula por el campo de entrenamiento militar de Grafenwöhr. - Armin Weigel/dpa - Archivo

BERLÍN 15 Jul. (DPA/EP) -

Alemania finalmente sí participará en las primeras maniobras militares de la coalición de voluntarios que apoya a Ucrania, después de que en un primer momento se acotaran estos ejercicios a tropas francesas, británicas y polacas, sin la presencia del Ejército alemán.

"Alemania participará en este ejercicio. El Gobierno está examinando de qué forma se llevará a cabo esa participación", ha afirmado el portavoz gubernamental, Stefan Kornelius, quien ha apuntado a la reunión francoalemana sobre seguridad y defensa de este viernes.

La puesta en marcha de maniobras militares conjuntas en el seno de la coalición que ha acordado desplegar una Fuerza Internacional en Ucrania una vez se alcance un acuerdo de paz y se establezca un escenario posbélico fue el principal resultado de la última cumbre de este grupo celebrada el lunes en París, bajo los auspicios del presidente francés, Emmanuel Macron.

Este martes, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, confirmó que el país acogerá en otoño las primeras maniobras militares de la coalición de apoyo a Ucrania. "Las primeras maniobras en las que participarán las tropas francesas y británicas tendrán lugar en Polonia en otoño de este año", afirmó en unos ejercicios que dijo que "prepararán a toda la coalición reunida en París para ofrecer garantías reales de seguridad a Ucrania, pero también a la región".

Se espera que este primer ejercicio sea de dimensiones reducidas y esté concebido para poner a prueba las estructuras de mando y los procesos de toma de decisiones.