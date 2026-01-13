Alemania afirma que el Gobierno de Irán podría estar "ante sus últimos días y semanas" en plenas protestas

Archivo - El canciller de Alemania, Friedrich Merz, durante un acto en Berlín en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

Merz confirma contactos con EEUU, Reino Unido y Francia para "garantizar" que hay "una transición pacífica"

BANGALORE (INDIA), 13 (DPA/EP)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha afirmado este martes que las autoridades de Irán podría estar "ante sus últimos días y semanas", en medio de una oleada de manifestaciones a causa de la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, una situación que ha llevado a Teherán a denunciar una injerencia de Israel y Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa una intervención militar si no cesa la represión de las movilizaciones.

"Cuando un régimen solo puede mantenerse en el poder mediante la violencia, entonces está, de hecho, acabado. Supongo que ahora estamos asistiendo a los últimos días y semanas de este régimen", ha asegurado Merz desde la ciudad de Bangalore, en India, donde se encuentra en una visita oficial.

Así, ha manifestado que el Gobierno de Irán carece de legitimidad y ha reseñado que "la población se está levantando ahora contra este régimen". "Espero que haya una posibilidad de poner fin a este conflicto de forma pacífica. El régimen de los ayatolá debe darse también cuenta de ello ahora", ha subrayado.

En este contexto, ha confirmado que la situación en el país centroasiático es objeto de debate entre Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, antes de destacar que los ministerios de Exteriores de estos países "están en estrecho contacto para garantizar que Irán pueda realizar una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente legítimo".

Merz ha reiterado además su preocupación por "la creciente violencia" de las fuerzas de seguridad y ha reclamado el fin inmediato de la represión, después de que la organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, haya cifrado en más de 600 los muertos durante las protestas.