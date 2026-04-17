Alemania aplaude el alto el fuego de diez días en Líbano: "Dará un gran respiro a las partes"

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

BERLÍN 17 Abr. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha aplaudido este viernes el alto el fuego en Líbano anunciado la víspera por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha asegurado que esta tregua, si bien limitada, "dará un respiro a las partes" enfrentadas.

Wadephul, que ha indicado que las conversaciones de paz entre Israel y Líbano "ofrecen un gran potencial para un futuro de igualdad en relación con los intereses de ambos países", ha señalado que ahora es necesario lograr "un acuerdo a largo plazo".

Este acuerdo, ha declarado, debe abordar "la seguridad en la frontera, la protección de los civiles y la seguridad de los integrantes de las misiones de paz de Naciones Unidas", los llamados 'cascos azules', a menudo objeto de ataques por parte del Ejército de Israel. "Una seguridad duradera en la región solo podrá ser alcanzada con un desarme efectivo de la milicia de Hezbolá", ha aclarado en relación al partido-milicia chií libanés.

A pesar del anuncio, el Ejército de Líbano denunció de madrugada "varias violaciones" del alto el fuego por parte de Israel poco después de su entrada en vigor. Así, ha criticado "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que afectan a varios pueblos" en el sur del país.

Por su parte, las fuerzas israelíes han asegurado en un mensaje publicado poco después de entrar en vigor el acuerdo que mantendrá su despliegue de posiciones en el sur de Líbano. De hecho, ha solicitado a los residentes del sur de Líbano que "no se trasladen al sur del río Litani" por cuestiones de seguridad.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con cerca de 2.200 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.