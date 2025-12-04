Alemania apoya el uso de activos rusos congelados por la UE para dar financiación a Ucrania

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa en Berlín (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

Recalca que busca "el objetivo político" de "aprovechar estos activos" pero reconoce que "se trata de un terreno jurídico desconocido"

VIENA, 4 Dic. (DPA/EP) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, se ha mostrado este jueves abierto a poner a disposición de Ucrania los activos estatales rusos congelados por la Unión Europea (UE), si bien ha puntualizado que primero es necesario examinar las propuestas correspondientes de la Comisión Europea, dado que "se trata de un terreno jurídico desconocido".

"Pese a ello, el Gobierno alemán persigue el objetivo político claro de aprovechar estos activos", ha dicho en declaraciones al margen de la reunión anual de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), celebrada en Viena. "Por eso estamos manteniendo intensas consultas con todos los Estados miembro, siempre con el objetivo de llegar a un resultado fructífero en el Consejo Europeo antes de Navidad", ha agregado.

El Gobierno alemán mantiene en secreto la cantidad de dinero del Banco Central ruso que se encuentra en Alemania. Lo único que se ha comunicado hasta ahora es que se han congelado o inmovilizado activos por un valor total de unos 3.500 millones de euros en relación con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

La Comisión Europea presentó el miércoles la base legal para sacar adelante su propuesta de financiar con la liquidez de los activos soberanos rusos congelados en Bélgica un préstamo de reparaciones a Ucrania; un plan cuya legalidad cuestiona abiertamente el Gobierno belga, que lo tacha de "confiscación" y avisa de que puede llevar al país a la "bancarrota".

Sin embargo, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado este miércoles que dar cobertura a un préstamo para Ucrania respaldado por activos rusos congelados significaría quebrantar la legislación comunitaria.

En este sentido, recordó que Euroclear tiene en cartera 40 billones de euros en activos, incluidos los rusos. Movilizar dichos fondos para ponerlos a disposición de Kiev requeriría el BCE ofrezca "garantías", lo que tendría implicaciones negativas para la estabilidad financiera y la confianza en la eurozona y el euro.

Si en la cita de dos semanas los líderes de la UE dan luz verde a la propuesta de los activos, ésta no será inmediata porque requerirá una serie de procedimientos también a nivel nacional, pero los servicios comunitarios estiman que podría estar lista para el segundo trimestre de 2026. Kiev sólo tendría que devolver el préstamo de reparaciones si, llegado el final de la guerra, Rusia asume su responsabilidad y compensa financieramente a Ucrania por los daños de la invasión.