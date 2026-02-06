Alemania avala la condena en Hungría al activista Maja T. por una agresión a dos neonazis

Juicio en Budapest contra Maja T., activista de izquierdas acusado de agredir a dos personas de ultraderecha en el marco de marchas neonazis. - Europa Press/Contacto/Daniel Alfoldi

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han defendido este viernes la condena de ocho años de prisión impuesta en Hungría al activista de izquierdas de origen alemán Maja T. por una agresión a dos manifestantes de extrema derecha, en el marco de la marcha conocida como 'Día del Honor', que anualmente congrega a grupos neonazis europeos en Budapest.

"Se produjeron lesiones corporales gravísimas. Una persona sufrió una fractura de cráneo. Eso debe llevar a una condena", ha asegurado el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, en declaraciones recogidas por el grupo de medios alemán RND.

Al tiempo, ha señalado que la persona condenada "pertenece a un grupo de extrema izquierda que atacó a otras personas con porras, martillos de goma y otras armas".

Dobrindt ha recordado que estos delitos se cometieron en Hungría, por lo que ve procedente que el proceso judicial se sustancie en dicho país. "Desde mi punto de vista no hay nada que objetar a que el procedimiento y la posterior sentencia se hayan llevado a cabo en Hungría", ha expuesto.

La defensa del activista de ideología antifascista ha sostenido durante el caso que la persona supuestamente identificada como Maja T. no llevaba ningún arma consigo, mientras que la Fiscalía alegó que el acusado era visible en imágenes tomadas por una cámara de seguridad cercana a una de las escenas del ataque, sin aportar más pruebas que le identificaran.