Alemania constata un aumento de la violencia ultraderechista, en máximos en una década en 2025

Archivo - Un vehículo de la Policía de Alemania durante una redada. - David Breidert/dpa - Archivo

BERLÍN 1 May. (DPA/EP) -

La Policía de Alemania registró el año pasado el mayor número de delitos violentos vinculados a la extrema derecha desde 2016, según una respuesta parlamentaria del Gobierno ante una pregunta planteada por el partido La Izquierda.

Según la respuesta, los estados notificaron un total de 1.598 delitos de este tipo a la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) durante el período comprendido entre 2025 y el 31 de enero de 2026.

En la mayoría de los casos, las investigaciones se realizaron por agresión leve o agresión con agravantes. El año anterior, los estados registraron 1.488 delitos violentos de extrema derecha, una cifra que fue de 1.270 en 2023. El dato aumenta a 42.544 contando todos los delitos ultraderechistas registrados en 2025.

Sin embargo, la cifra de delitos del año anterior podría variar debido a la demora en la notificación, no solo debido a que las notificaciones deben ser primero transmitidas a la BKA, sino a que la motivación política de los casos a veces solo es determinada a posteriori.

Entre los delitos típicos de motivación política se incluyen la difamación del Estado y sus símbolos, la incitación al odio y el insulto. Los delitos violentos incluyen el homicidio, la agresión, la alteración del orden público, la interferencia peligrosa con el tráfico, la detención ilegal y la resistencia a la autoridad.

Ferat Kocak, experto en política interna de La Izquierda, acusa al Gobierno alemán de no responder adecuadamente al alarmante aumento de la violencia de extrema derecha. "Al menos cuatro casos podrían haber sido fatales el año pasado", afirmó el diputado berlinés.

En este sentido, sostiene que el Gobierno alemán niega la amenaza mientras, al mismo tiempo, debilita la prevención de la misma con los recortes al programa 'Demokratie leben!' (¡Vivir la democracia!), dirigido específicamente a proyectos de educación que podrían contrarrestarla.