Alemania convoca a la encargada de negocios de Georgia por las críticas vertidas contra su embajador en Tiflis

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Alemania han convocado este jueves a la encargada de negocios de Georgia en el país, Ana Abuladze, para protestar por las críticas vertidas contra el embajador alemán en Tiflis, Peter Fischer, por apoyar a la oposición georgiana y violar presuntamente la Convención de Viena.

El Ministerio de Exteriores alemán ha indicado en un comunicado que la convocatoria responde a las "acusaciones infundadas y la retórica agresiva de las autoridades de Georgia contra el embajador alemán, que son inaceptables y deben terminarse".

La semana pasada, el primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, informó de que el propio Fischer había sido citado por "apoyar a la oposición radical" de Georgia, una situación que ha provocado un aumento de la tensión entre los dos países.

Fisher ha desatado la polémica tras realizar una serie de comentarios sobre la supuesta deriva autoritaria que atraviesa el país. Además, ha sido visto durante las vistas judiciales abiertas contra algunos opositores en Georgia. Según Kobajidze, el embajador "trata de ejercer presión directa sobre el poder judicial", el cual es "independiente".

El jefe de la legación diplomática alemana sí ha criticado en el pasado la postura de las autoridades georgianas, especialmente durante las fuertes protestas europeístas que surgieron en 2024 contra el partido gubernamental Sueño Georgiano, al que acusan de ser afín a Rusia.

El propio primer ministro ha asegurado, no obstante, que estas manifestaciones han sido orquestadas desde el exterior y "financiadas por servicios secretos extranjeros" dado su "parecido" con el Euromaidán ucraniano.

La polémica ha aumentado ahora que el país se dirige a las urnas de nuevo para las elecciones locales que tendrán lugar este fin de semana, si bien la oposición insiste en que se trata de una fecha destinada a una "revolución pacífica" que llevará a la salida del actual Gobierno.