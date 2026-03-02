Alemania descarta sumarse a la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Archivo - El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Alemania ha descartado este lunes participar en la ofensiva a gran escala lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que deja ya más de 500 muertos en el país asiático, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha indicado en declaraciones concedidas a la emisora Deutschlandfunk que los militares alemanes están preparados para "defenderse" en caso de ser atacados, si bien ha subrayado que Berlín no participará en operaciones militares contra Irán.

En la actualidad hay unidades del Ejército alemán en Jordania e Irak, que serían a las que se refiere Wadephul, quien ha insistido en que, al contrario que Reino Unido, que está permitiendo a Estados Unidos usar sus bases en la región para llevar a cabo ataques, Alemania no cuenta con estas instalaciones.

Sin embargo, ha reiterado que "Irán supone una amenaza considerable, no solo para Israel y la región, sino también para Alemania y Europa", al tiempo que ha hecho referencia al programa balístico iraní, que cuenta con misiles que tienen el rango suficiente como para impactar en varios países europeos.

El domingo los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido afirmaron en una declaración conjunta que estudian la posibilidad de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y drones de Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo.