Alemania insiste en eliminar la unanimidad en política exterior de la UE para evitar nuevos bloqueos

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, durante una rueda de prensa en Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha insistido este jueves en cambiar las normas de funcionamiento de la Unión Europea y eliminar la regla de la unanimidad en cuestiones de política exterior, a la vista de los bloqueos sufridos los últimos años a la hora de responder a crisis internacionales como la guerra en Ucrania.

"En una democracia, el principio de la mayoría es la norma y la unanimidad la excepción. Deberíamos hacer que la norma de la democracia sea también la norma en la Unión Europea", ha afirmado el titular alemán de Exteriores durante una visita a Irlanda donde se ha reunido con su homóloga, Helen McEntee.

Wadephul ha recalcado este mensaje aduciendo que la UE debe ganar en agilidad a la hora de tomar decisiones en materia de política exterior, caso de sanciones. "Cada mes cuenta, incluso cada semana", ha remachado, en declaraciones recogidas por la agencia DPA, para incidir en que la UE "no se puede permitir" dilatar sus decisiones en el contexto internacional actual.

Este debate ha ganado peso desde que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, perdiera las elecciones legislativas el pasado día 12, momento en el que distintas voces en el bloque, incluyendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que pidió aprovechar el impulso para promover cambios en las reglas de la política exterior de la UE con el fin de evitar nuevos "bloqueos sistemáticos".

La cuestión viene de lejos porque ya en 2018 Bruselas intentó convencer a los Estados miembro de abandonar la regla de la unanimidad para decisiones de Exteriores, un paso que apoya España, Alemania o Italia. Durante su presidencia rotatoria del Consejo en 2023, España promovió una serie de encuentros con socios europeos que apuestan por esta vía si bien el debate no ha terminado nunca de dar frutos, pese al apoyo del entonces Alto Representante de Exteriores Josep Borrell.

Lo cierto es que el Tratado de Lisboa prevé una cláusula pasarela que abriría la puerta a poder tomar decisiones por mayoría cualificada en el ámbito de política exterior, si bien para afrontar este cambio en las reglas de funcionamiento se requiere la unanimidad de los Estados miembros.