Alemania instala un sistema de detección de drones en el principal aeropuerto de Berlín

Archivo - Un avión de Turkish Airlines estacionado en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo - Jens Kalaene/dpa

BERLÍN 30 Sep. (DPA/EP) -

La autoridad de control del tráfico aéreo de Alemania ha puesto en funcionamiento un sistema de detección de drones en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, el que más avistamientos de drones registró en la primera mitad de 2026 en todo el país.

Así lo ha anunciado el Ministerio de Transportes germano, que ha precisado que el sistema instalado está diseñado para detectar drones en una fase temprana dentro de las zonas de aproximación y salida del aeropuerto, así como para alertar a las autoridades competentes sobre posibles riesgos para el tráfico aéreo.

"Nos tomamos muy en serio la creciente amenaza que suponen los drones en las inmediaciones de los aeropuertos", ha manifestado el ministro de Transportes, Steffen Bilger, en declaraciones desde el propio aeropuerto.

Desde allí ha señalado la importancia de actuar con rapidez y dotar a los aeropuertos internacionales de Alemania de tecnología de detección de drones, como prevé hacer la cartera a la luz de los repetidos avistamientos de drones cerca de terminales del país centroeuropeo.

Ningún otro aeropuerto alemán registró tantos avistamientos de drones en la primera mitad del año como el BER.

La torre de control del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo registró 28 avistamientos de drones durante los primeros seis meses --según cifras facilitadas por el servicio de control aéreo alemán--, teniendo que interrumpir temporalmente sus operaciones de vuelo en siete de esos casos. Esta cifra supera en uno a la registrada en el aeropuerto de Fráncfort, el mayor de Alemania y el segundo que más avistamientos de drones ha registrado.

Las autoridades teutonas han estado especialmente vigilantes con la seguridad de sus aeropuertos desde que en agosto se produjese un conato de ataque con drones cargados de explosivos en el aeropuerto de Leipzig, situado en el este del país, después de que las autoridades hallaran varios de estos aparatos cerca de aviones ucranianos.

Entonces apuntaron a Rusia, enmarcando la acción en un "conjunto con otras acciones híbridas". Con todo, el Kremlin rechazó las acusaciones alegando falta de pruebas e incluso apuntó a una "conexión ucraniana".