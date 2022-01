Alemania e Israel firman un acuerdo para la compra de tres submarinos

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han firmado este jueves un acuerdo con el Gobierno alemán para la compra de tres nuevos submarinos de la empresa alemana ThyssenKrupp, tal y como ha confirmado fuentes del Gobierno israelí.

"La adquisición de tres submarinos operativos avanzados se suma a una serie de medidas que hemos tomado el año pasado en el proceso de equipar y fortalecer al Ejército", ha señalado el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

El precio de los tres submarinos de la nueva clase 'Dakar' será de unos 3.000 millones de euros y, según un acuerdo firmado entre ambos países en 2017, el Gobierno alemán financiará un tercio de dicho coste.

El acuerdo ha sido firmado, además, por el presidente de la junta ejecutiva de ThyssenKrupp Marine Systems, Rolf Wirtz, en las oficinas del Ministerio de Defensa en la ciudad israelí de Tel Aviv.

Así, el primer submarino se entregará en nueve años, si bien el pacto también incluye la construcción de un simulador de entrenamiento de Israel y el suministro de repuestos. Los submarinos proporcionarán a Israel capacidades de transporte de misiles de crucero de largo alcance con ojivas nucleares, tal y como indican varios informes.

El pacto ha levantado la polémica dado que su firma había quedado en el aire debido a una serie de acusaciones de corrupción en torno, precisamente, a la adquisición de submarinos por parte de Israel.

El ex primer ministro Benjamin Netanyahu ha sido interrogado al respecto, si bien la Justicia considera que no es sospechoso. No obstante, el Gobierno de Naftali Bennett tiene previsto crear una comisión de investigación.

Israel cuenta ya con seis submarinos de la empresa alemana. Los tres nuevos submarinos sustituirán gradualmente a los modelos más antiguos.