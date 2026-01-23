Alemania e Italia firman un acuerdo para aumentar la cooperación en materia de defensa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en la reunión en Roma. - Europa Press/Contacto/marco iacobucci

ROMA 23 Ene. (DPA/EP) -

Alemania e Italia han sellado este viernes un acuerdo de cooperación militar que incluye mecanismos de colaboración para la producción armamentística y la organización de ejercicios militares conjuntos.

De visita en Roma tras participar en el Foro Económico de Davos, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha firmado el acuerdo con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que prevé que los dos países sumen fuerzas para la fabricación de drones, sistemas submarinos y navales y sistemas de misiles y de defensa antiárea.

El acuerdo en el marco de la Cumbre Intergubernamental entre Italia y Alemania se trata de una actualización del plan de acción de 2023 que planteaba la cooperación en seguridad interna, migración y cuestiones culturales.