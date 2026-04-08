Alemania pide a Israel "limitar sus acciones" en Líbano a lo "estrictamente necesario"

Archivo - El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul. - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha pedido este miércoles a su homólogo israelí, Gideon Saar, que el país "limite sus acciones" militares en Líbano a lo "estrictamente necesario" en "cuestiones de defensa", unas declaraciones que llegan poco después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego al que se ha sumado Israel.

Wadephul ha instado así durante una llamada telefónica con Saar a limitar estos ataques a cuestiones relacionadas únicamente con el partido-milicia chí libanés Hezbolá, al que las autoridades israelíes consideran una organización terrorista.

"Durante la conversación con el ministro de Exteriores de Israel, el ministro alemán ha argumentado que deben reducirse estos ataques y que no deben ir más allá de lo relacionado con Hezbolá", ha apuntado un portavoz del Gobierno, según declaraciones recogidas por la cadena de televisión pública alemana.

Poco antes, el propio Wadephul había destacado que el alto el fuego "debe ser el paso inicial decisivo en el camino hacia una pacificación duradera" y ha afirmado que "las consecuencias de una continuación de la guerra serían innegables". "Alemania apoyará con todas sus fuerzas este camino de la diplomacia", ha señalado.

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la suspensión de sus ataques contra Irán a raíz del acuerdo de alto el fuego durante dos semanas entre Washington y Teherán, si bien ha asegurado que mantiene su ofensiva contra Líbano, a pesar de que Pakistán, que ha ejercido labores de mediación para lograr el pacto, afirmó en su anuncio que el mismo abarcaba a toda la región de Oriente Próximo.

Las autoridades libanesas cifran en más de 1.500 los muertos y más de 4.800 los heridos por los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Líbano desde el pasado 2 de marzo a raíz de la ofensiva lanzada días antes junto a Estados Unidos contra Irán. Esta oleada de ataques ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas, mientras que al menos otras 200.000 han cruzado a la vecina Siria desde el inicio de estos bombardeos.

Israel ya venía lanzando decenas de ataques durante los últimos meses contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y ha asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.