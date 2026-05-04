Alemania planea mantener los controles fronterizos pese al descenso del número de solicitantes de asilo

Archivo - El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

BERLÍN 4 May. (DPA/EP) -

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, ha afirmado que el país planea mantener en pie los controles fronterizos a pesar del descenso en el número de solicitantes de asilo, después de que los datos de abril hayan registrado un descenso de estas peticiones respecto a este mismo mes en 2025.

"Por el momento, nuestra prioridad es mantener estos controles fronterizos", ha dicho Dobrindt en declaraciones concedidas a la cadena de televisión pública alemana ARD, antes de resaltar que las fuerzas de seguridad siguen rechazando la entrada de personas en la frontera.

Así, ha manifestado que, a medio plazo, el Gobierno alemán pretende "lograr que el sistema migratorio europeo funcione lo suficiente como para poder prescindir de los controles fronterizos", si bien ha sostenido que "a día de hoy sería demasiado pronto para decir cuándo llegará ese momento".

El ministro ha recalcado que Berlín planea además continuar con la deportación de afganos condenados por delitos en el país europeo y ha detallado que dichas deportaciones se llevan a cabo semanalmente. "Seguimos por este camino de manera constante", ha esgrimido, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

De hecho, ha asegurado que el Gobierno de Alemania mantiene un diálogo con las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 para abordar este tema y ha reseñado que quienes critican la deportación de "delincuentes peligrosos "deben preguntarse si Alemania sería un país más seguro si se permitiera que "estas personas" se quedaran.

Dobrindt intensificó en mayo de 2025 los controles fronterizos, que su predecesora, Nancy Faeser, extendió a todas las fronteras terrestres de Alemania. Asimismo, ordenó a la Policía federal que rechazara a los solicitantes de asilo, con excepciones para personas enfermas, mujeres embarazadas y otras personas necesitadas de asistencia especial.

Según información del Ministerio del Interior, la Oficina Federal de Migración y Refugiados (BAMF) recibió 6.144 solicitudes de asilo el mes pasado, lo que representa casi un tercio menos que en abril de 2025, cuando la agencia registró 9.108 primeras solicitudes de asilo.